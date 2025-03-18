Буксир проекта NE025 «Узон» передан заказчику

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Сегодня, 18 марта, в порту Петропавловск-Камчатский приемочная комиссия приняла в состав флота Морской спасательной службы новый арктический буксир-спасатель «Узон» проекта NE025, подписав приемо-сдаточные акты.

Судно построено на «Окской судоверфи» по проекту «Нордик Инжиниринг» для камчатского филиала Морспасслужбы.

По результатам испытаний и приёмки аварийно-спасательный буксир «Узон», названный по имени горной вершины Камчатки, подтвердил заложенный государственным контрактом класс судна — KM Arc4 (hull, machinery) R1 AUT3 FF3WS Tug. Противопожарный аварийно-спасательный буксир предполагается эксплуатировать в основном на трассах Северного морского пути.

Специалисты Камчатского филиала приступили к оформлению судовых документов, по окончанию которых на судах состоится процедура поднятия флага и ввода в эксплуатацию, сообщает Морспасслужба.

Напомним, закладка на «Окской судоверфи» пяти морских противопожарных буксиров-спасателей проекта NЕ025 состоялась в декабре 2021 года. Названия суда получили в честь горных вершин, расположенных в местах будущего базирования: «Тиман», «Тепсей», «Фавор», «Печак», «Узон».

В декабре 2022 года состоялся спуск на воду головного буксира «Тиман». В апреле, июне и июле 2023 года осуществлён спуск судов «Тепсей», «Печак» и «Узон». Два морских буксира будут приписаны к порту Мурманск, два — к порту Петропавловск-Камчатский.

Церемония спуска на воду последнего судна серии «Фавор» состоялась на Окской судоверфи 31 августа 2023 года. Буксир «Фавор» будет зарегистрирован в порту Архангельск для выполнения задач в Архангельском подразделении Балтийского филиала Морспасслужбы.

ТТХ проекта NE025

Валовая вместимость (т) 388

Водоизмещение (т) 482

Длина габаритная (м) 29,6

Ширина габаритная (м) 9,5

Высота борта (м) 3,3

Осадка судна (м) 2,40

Грузоподъемность (т) 388

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