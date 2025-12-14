Окская судоверфь передала пятый арктический буксир «Фавор» проекта NE025
Окская судоверфь передала Морской спасательной службе пятый арктический буксир «Фавор» проекта NE025.
Судно является последним в серии из 5 арктических буксиров-спасателей проекта NE025 и будет использоваться в акваториях северных портов на трассах Северного морского пути. В октябре этого года буксир-спасатель «Фавор» успешно прошел последние ходовые испытания, подтвердив работоспособность всех систем и оборудования.
«Впереди оформление судовых документов, после чего новый арктический буксир-спасатель ждёт церемония поднятия флага и ввода в эксплуатацию. Буксир «Фавор» будет приписан к порту Архангельск. Свое название судно получило в честь горы Фавор на Соловках, которая расположена на острове Муксалма, в восточной части архипелага," - рассказали «Медиапалубе» сообщили в Морской спасательной службе.
