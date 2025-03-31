ГК «Кронверк» внедрил автоматизированную сварочную линию в рамках федерального проекта

© sarpan.ru

Строительный холдинг ГК «Кронверк» внедрил автоматизированную сварочную линию для производства элементов ЖБИ в рамках федерального проекта «Производительность труда». Новое оборудование заменило 6 устаревших станков, что позволило увеличить выпуск ребер жесткости в 5 раз, снизить себестоимость на 60% и повысить качество продукции.

Благодаря модернизации срок изготовления стеновых панелей сократился с 39 до 15 дней, запасы материалов уменьшились на 56%, а производительность оборудования выросла на 14%. Общая экономия от внедрения новых технологий превысила 99 млн рублей. Компания продолжает внедрять принципы бережливого производства на всех участках.

Федеральный проект «Производительность труда» помогает предприятиям внедрять современные технологии и методы управления для повышения эффективности производства.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈