Выпущена новая модель шлюза безопасности ViPNet Coordinator HW50 на базе «АТБ-Электроника»

Компания «ИнфоТеКС» объявляет о расширении модельного ряда программно-аппаратного комплекса ViPNet Coordinator HW 4. Новое исполнение ViPNet Coordinator HW50 разработано на базе аппаратной платформы HW50 A1 и обеспечивает производительность в режиме шифрования (VPN) до 250 Мбит/с, в режиме межсетевого экрана до 700 Мбит/с.

Составной частью ViPNet Coordinator HW50 (аппаратная платформа HW50 A1) является сетевая вычислительная платформа АТБ-АТОМ-1.3 от российского производителя электронных устройств «АТБ-Электроника». Платформа включена в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции (ПП РФ 878). IMG_4071.png © atb-oem.ru

Новая платформа выполнена в форм-факторе мини-компьютера, устройство оснащено тремя сетевыми интерфейсами 1G (RJ-45), двумя USB интерфейсами, HDMI-выходом и консольным портом (RJ-45) для локального подключения к шлюзу. Полный перечень характеристик представлен на странице продукта .

«Сотрудничество с „АТБ-Электроника“ открывает нам большие возможности для использования российских аппаратных платформ, позволяющих улучшать функциональность наших продуктов. Благодаря успешной совместной работе в линейке продуктов ИнфоТеКС появилась новая модель ViPNet Coordinator HW 4 на аппаратной платформе АТБ-АТОМ-1.3. Планируем дальнейшее развитие продуктов на платформах „АТБ-Электроника“, в ближайшее время платформа HW50 A1 будет добавлена и в новое поколение криптошлюзов с ГОСТ VPN, реализующих концепцию NGFW, — ViPNet Coordinator HW 5. Также аппаратные платформы „АТБ-Электроники“ рассматриваются нами для развития модельного ряда наших индустриальных шлюзов безопасности», — отметил Дмитрий Гусев, заместитель генерального директора ИнфоТеКС.

«АТБ Электроника» — российский разработчик и производитель аппаратных платформ для сетевой безопасности. Компания поддерживает партнёров на всех этапах интеграции оборудования: помогает при тестировании и сертификации ПАК, работает с заказчиками по OEM модели. Мы уверены, что данное решение будет высоко востребовано на российском рынке информационной безопасности. Опираясь на запрос ведущих производителей межсетевых экранов, мы создали современное, надёжное решение, которое отвечает последним стандартам в сфере защиты информации" - сообщил Роман Дементьев, исполнительный директор компании «АТБ Электроника».

ViPNet Coordinator HW50 A1 сертифицирован во ФСТЭК России по требованиям к МЭ типа А, типа Б 4 класса и 4 уровня доверия в рамках действующего сертификата ФСТЭК России № 3692.Завершаются работы по сертификации платформы по требованиям ФСБ России к СКЗИ класса КС3.

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