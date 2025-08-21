Процессорный модуль АТБ-RK3568J-SMC в Российском реестре

АТБ Электроника сообщает, что SOM-модуль стандарта SMARC 2.½.0 на процессоре RK3568J включён в реестр Минпромторга 719ПП. Наша компания первая в России внесла SOM-модуль на RK3568J в Реестр российской промышленной продукции, получивший 60 баллов. Это стало возможным благодаря нашему полному производственному циклу: от разработки аппаратной и программной части до серийного выпуска продукции на собственной производственной базе.

АТБ-RK3568J-SMC — это SoM-модуль (System-on-Module) на базе четырёхъядерного ARM Cortex-A55 процессора RK3568J, с поддержкой до 8 ГБ LPDDR4 памяти и до 256 ГБ eMMC накопителя, а также богатым набором интерфейсов: CAN, PCIe, USB 3.0/2.0, Gigabit Ethernet, MIPI-DSI/CSI. Стандарт SMARC 2.½.0 и промышленное исполнение (от -40 °C до +70 °C) обеспечивают удобство интеграции и совместимость с существующими решениями.

Жизненный цикл производства АТБ-RK3568J-SMC рассчитан до 2037 года, что делает его идеальным решением для долгосрочного применения в промышленных устройствах. В дальнейшем ожидается занесение в реестр 8-ядерного процессорного модуля на ARM-архитектуре, а также модуля на серийном российском процессоре.

