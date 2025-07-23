Настенный пульт управления АТБ-2400: удобство и контроль в ваших руках

DSCF8919_Back_grey_480x300px.png © atb-e.ru

Представляем новый настенный пульт управления АТБ-2400 — современное решение для дистанционного управления параметрическими контроллерами семейства АТБ-2100.

Ключевые возможности:

Удобное управление — задавайте уставки, выбирайте режимы работы и контролируйте параметры системы прямо с сенсорного экрана.

Мониторинг тревог — оперативно просматривайте список текущих аварийных событий.

Гибкое расписание — настраивайте работу контроллера по расписанию для автоматизации процессов.

Простой интерфейс — интуитивно понятное управление с возможностью перелистывания страниц «смахиванием».

DSCF8866.png © atb-e.ru

Технические преимущества:

Ёмкостный сенсорный экран с высоким разрешением (480×480) и глубиной цвета 24 бит.

Надежная связь через интерфейс RS485 Modbus RTU.

Компактный и прочный корпус с настенным креплением.

Широкий диапазон питания (8…36 В) и низкое энергопотребление (до 4 Вт).

Устойчивость к условиям эксплуатации (0…+60 °C, влажность до 90%).

Новый пульт АТБ 2400 — это удобство, функциональность и надежность в одном устройстве. Упростите управление вашими системами с помощью инновационного решения!

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈