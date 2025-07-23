Настенный пульт управления АТБ-2400: удобство и контроль в ваших руках
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Представляем новый настенный пульт управления АТБ-2400 — современное решение для дистанционного управления параметрическими контроллерами семейства АТБ-2100.
Ключевые возможности:
Удобное управление — задавайте уставки, выбирайте режимы работы и контролируйте параметры системы прямо с сенсорного экрана.
Мониторинг тревог — оперативно просматривайте список текущих аварийных событий.
Гибкое расписание — настраивайте работу контроллера по расписанию для автоматизации процессов.
Простой интерфейс — интуитивно понятное управление с возможностью перелистывания страниц «смахиванием».
Технические преимущества:
Ёмкостный сенсорный экран с высоким разрешением (480×480) и глубиной цвета 24 бит.
Надежная связь через интерфейс RS485 Modbus RTU.
Компактный и прочный корпус с настенным креплением.
Широкий диапазон питания (8…36 В) и низкое энергопотребление (до 4 Вт).
Устойчивость к условиям эксплуатации (0…+60 °C, влажность до 90%).
Новый пульт АТБ 2400 — это удобство, функциональность и надежность в одном устройстве. Упростите управление вашими системами с помощью инновационного решения!
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