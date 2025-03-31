На ЛАЭС проведены испытания нового поколения контейнеров для отработанного ядерного топлива

На ЛАЭС проведены испытания нового поколения контейнеров для отработанного ядерного топливаСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
На Ленинградской АЭС (входит в концерн «Росэнергоатом», электроэнергетический дивизион «Росатома») успешно завершились испытания головного образца нового транспортно-упаковочного контейнера ТУК-137Т.Р для перевозки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ).
Испытания проводились в рамках планового капитального ремонта энергоблока № 6. В ходе проверки в 18 ячеек контейнера (на 6 больше, чем в предыдущей версии) последовательно загружали имитаторы тепловыделяющих сборок, полностью соответствующие реальным по массе и габаритам. Все операции выполнены успешно, что подтвердило совместимость нового контейнера с оборудованием энергоблока.
Разработка ТУК-137Т.Р велась в рамках программы импортозамещения.
«Контейнер нового поколения — это не только унифицированное решение для всех АЭС российского проекта ВВЭР-1200, обеспечивающее безопасную транспортировку ОЯТ, но и важный шаг к переходу отечественной атомной отрасли на сбалансированный ядерный топливный цикл, который базируется на концепции многократного использования ядерного топлива в целях снижения добычи природного урана и сокращения объемов отходов, направляемых на окончательную консервацию», — рассказал главный инженер Ленинградской АЭС-2 Александр Беляев.
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Bionysheva_Elena
31.03.2517:08:48