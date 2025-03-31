Разработан первый российский нутч-фильтр для пищевой промышленности

В 2025 году холдинг «СОЮЗСНАБ» запустил линейку из 50 новых редких дорогостоящих веществ, синтезированных с использованием нутч-фильтра. России стали доступны: тетраметилпиразин, 2-замещенные тиазолы, сульфурол, вератровый альдегид, ацетат витамина А. Они обладают различными нотами (шоколадными, фруктовыми, ореховыми, карамельными, мясными) и используются для производства ароматизаторов гастрономической, кондитерской и напиточной групп.

В рамках реализации проекта Минпромторга по импортозамещению разработан и запущен в эксплуатацию первый российский нутч-фильтр для использования в пищевой и фармацевтической промышленностях. Достижение сделало возможным производство широкого круга веществ благодаря новому уровню технического оснащения.

Оборудование разработано совместными усилиями специалистов ГК «СОЮЗСНАБ», ведущего института России по созданию систем жизнеобеспечения экипажей летательных аппаратов «НИИхиммаш», а также НПК «Монометр». Уникальное оборудование, превосходящее импортные аналоги, имеет высокую производительность и химстойкость. Нутч-фильтр способен работать под высоким давлением, производить фильтрацию с возможностью смены фильтрующих элементов под разную дисперсность осадков для достижения 100% чистоты продукта, а вследствие — стабильности ароматизаторов.

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