В Рязанской области запущена вторая очередь завода по производству мясных полуфабрикатов

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4 июня в Кораблинском районе Рязанской области официально открылся новый мясоперерабатываий комбинат «Кораблинский».

Новый цех завершает производственную систему животноводства в холдинге. Он оснащён автоматической линией по переработке свиней производительностью 1,2 тыс. голов в сутки. Также предусмотрены отделения для обвалки, изготовления и упаковки кусковых и рубленых полуфабрикатов мощностью до 100% от объема произведенной свинины.

Для реализации проекта привлечён кредит на 3,2 млрд рублей.

Убойная линия завода была запущена 2 июня этого года.

Как отметил гендиректор «Русской аграрной группы» Юрий Сандин, для производства мяса важно иметь собственные мощности по переработке, чтобы не зависеть от других предприятий.

«С запуском МПК у нас налажен полный цикл производства свиной продукции — от селекции до готовых полуфабрикатов. Это позволит увеличить доходность холдинга по данному направлению», — добавил он.

Свиноводческий комплекс «Русской аграрной группы» состоит из шести уже функционирующих производственных площадок в Сараевском районе Рязанской области: селекционно-генетический центр, два товарных репродуктора и три откормочных фермы. Мясоперерабатывающий комплекс «Кораблинский» стал седьмой площадкой.

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