КМЗ поставил новую партию катеров для госструктур РФ

КМЗ поставил новую партию катеров для госструктур РФСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Департамент маломерного судостроения КМЗ в марте выполнил поставку очередной партии катеров для различных ведомств РФ. В нее вошли 3 катера РПК-640, 2 модифицированных катера РПК-640.М1, 13 катеров ПК-500 и 2 катера Касатка-2М.850.
Катер РПК-640 предназначен для проведения инспекционных работ, патрулирования и оперативной работы в качестве служебно-разъездного и спасательного водного транспорта во внутренних акваториях и в прибрежных районах морей.
ПК-500 также может использоваться для инспекционных работ, патрулирования и решения широкого круга специальных задач в качестве служебно-разъездного и спасательного водного транспорта.
Касатка-2М.850 — патрульный катер специального назначения, разработанный по заказу спецслужб. Одна из его главных особенностей — силовая установка из двух двигателей общей мощностью 500 лошадиных сил, которые позволяют катеру развивать скорость до 90 км/ч.
Катера от КМЗ — это уникальное сочетание передовых технологий, надежной конструкции и высоких эксплуатационных характеристик. В производстве используются инновационные материалы, передовые двигатели и системы связи. Каждое судно проходит строгий контроль качества на всех этапах производства.
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