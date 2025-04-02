ГК «СОЮЗСНАБ» удалось получить инновационную альфа-амилазу на уникальной питательной среде

ГК «СОЮЗСНАБ» объявляет об успешном завершении испытаний инновационной альфа-амилазы, разработанной российскими учеными с использованием уникального дрожжевого экстракта. Разработка может заменить все существующие аналоги.

С целью оптимизации условий культивирования уникального штамма альфа-амилазы была использована питательная среда на дрожжевом экстракте, ранее разработанная учеными НИЦ ППиФ на базе холдинга. Ключевым элементом среды является водорастворимая фракция свободных пептидов и аминокислот, получаемая в результате контролируемого распада дрожжей. Эта фракция обеспечивает постоянство важнейших клеточных компонентов, включая аминокислоты, пептиды, нуклеотиды и глутатион, что является ключом к ускорению роста и повышению жизнеспособности микроорганизмов.

Продукт показал свою эффективность в процессе оптимизации условий культивирования уникального штамма альфа-амилазы, что позволило на 30% увеличить активность целевого фермента, повысив при этом рентабельность производственного процесса.

Главным преимуществом полученной альфа-амилазы является высокая активность и способность к синергетическому взаимодействию с другими компонентами улучшителей, что обеспечивает существенное улучшение потребительских характеристик хлебобулочных изделий. В ходе исследований альфа-амилаза успешно замещала импортные ферментные препараты в существующих рецептурах улучшителей и технологических вспомогательных средств. Тестирования подтвердили значительное повышение сахаро- и газообразующей способности муки. Данная разработка открывает новые перспективы для инноваций в хлебопекарной промышленности.

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