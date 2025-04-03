«Уралхиммаш» отгрузил реактор синтеза карбамида Р-101

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Завод «Уралхиммаш» (Уральский завод химического машиностроения, входит в Группу Синара) отгрузил реактор синтеза карбамида Р-101, изготовленный по заказу крупного отечественного производителя минеральных удобрений. В последний раз подобные реакторы изготавливались на предприятии в середине 80-х годов прошлого века, а позднее поступали на отечественный рынок из-за рубежа.

Выполнению заказа предшествовала большая подготовительная работа: была разработана новая техническая документация и подготовлено цеховое пространство площадью 970 м² для проведения сборочно-монтажных работ. Благодаря компетенциям сотрудников конструкторского бюро и навыкам производственного персонала завода выпуск уникального оборудования был возобновлен в кратчайшие сроки.

Созданный реактор используется для проведения реакции синтеза карбамида из аммиака и углекислого газа при высоких параметрах давления и температуры.

Для изготовления реактора применялись специальные высоколегированные материалы, обеспечивающие высокую коррозионную стойкость и эксплуатационную надежность аппарата от агрессивного воздействия продуктов, получаемых в процессе реакции. Благодаря конструкции, обеспечивающей поддержание рабочей температуры 190 °C и рабочего давления 15,5 МПа, реактор Р-101 позволит заказчику производить свыше 3000 т минерального удобрения в сутки.

Выпуск реактора позволил «Уралхиммашу» установить новый внутренний рекорд предприятия — оборудование превзошло советские аналоги по всем массогабаритным показателям. Вес реактора синтеза карбамида Р-101 составил 332 т, диаметр 2,35 м, а высота — 52 м, что сопоставимо с высотой 18‑этажного дома. Поставка оборудования до площадки заказчика была осуществлена при помощи специального 24-осного железнодорожного транспортера сцепного типа.

«Работа над данным заказом возрождает наши технологические компетенции в области создания оборудования для производства минеральных удобрений, укрепляет конкурентное положение компании и расширяет перечень выпускаемой продукции для внутреннего рынка страны», — прокомментировал генеральный директор «Уралхиммаша» Евгений Гриценко.

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