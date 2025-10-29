MAX
Великоросс Модернизация

Уралхиммаш запустил в работу новые токарные станки

© uralhimmash.ru

На «Уралхиммаше» введены в эксплуатацию новые токарные станки с числовым программным управлением NL3000BLM. Оборудование установлено в котельно-заготовительном цехе № 23.

Новые станки позволяют производить комплексную токарно-фрезерную обработку деталей сложной конфигурации и выполняют заданные программы, автоматизируя процесс обработки. Максимальная длина обработки — 1050 мм при максимальной частоте вращения 2800 оборотов в минуту. Благодаря приводному инструменту оборудование добавляет всю необходимую резьбу без перехода на другие аппараты. Эта особенность сокращает время обработки, помогает оптимизировать технологический процесс и упростить внутреннюю логистику производства.

«В 2025 году началось массовое обновление станочного парка в цехе № 23. Ранее у нас не было токарно-фрезерных станков с ЧПУ, и это нововведение позволит обеспечить рост производительности и точность изготовления деталей. Помимо двух станков этой модели к запуску готовится третий — NL3500Y. Благодаря этому оборудованию можно обрабатывать более длинные и высокие заготовки и работать с более сложными вариантами резьбы», — прокомментировал заместитель начальника по эксплуатации цеха № 23 Михаил Брёхов.

Источник: uralhimmash.ru

