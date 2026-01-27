Завод «Уралхиммаш» (Уральский завод химического машиностроения, входит в Группу Синара) отгрузил конденсатор 51Е03 для крупнейшего производителя газовой серы в России. Поставка оборудования осуществляется в рамках реконструкции производственной площадки заказчика, для которой ранее завод уже поставил барабан конденсатора, воссозданный по архивным изображениям советской конструкторской документации.

Конденсатор газовой серы — ключевой элемент установки извлечения серы. Оборудование предназначено для работы в агрессивных химических средах при высоких температурах.

Общая длина конденсатора 51Е03 составляет 10,9 метра, диаметр — 4,3 метра, вес — 141 тонна. Корпус оборудования объединил две составные части конденсатора: теплообменник и газовую камеру. В качестве основного материала корпуса была использована углеродистая сталь марки 20К-10, предназначенная для энергетических и котельных агрегатов.

Для выполнения заказа завод освоил орбитальную сварку труб, оснастив цеха роботизированной установкой TPR20, которая способна обрабатывать чертежи и автономно выполнять работы в соответствии с разметкой. Внедрение аппарата позволило автоматизировать сложные технологические процессы и вдвое сократить время сварки трубных решеток, содержащих около 12 тыс. отверстий.

«Новое оборудование установило абсолютный рекорд среди всех выпускаемых теплообменных аппаратов: диаметр решетки трубного пучка достиг 4,3 м — самый большой за всю историю завода. Кроме того, в конденсаторе используется более прочное соединение труб для предотвращения аварийных ситуаций», — отметил генеральный директор завода «Уралхиммаш» Сергей Гавриков.