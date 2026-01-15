MAX
Великоросс Модернизация

«Уралхиммаш» запустил новую установку аргонодуговой наплавки внутренней поверхности патрубков

На заводе «Уралхиммаш» введена в эксплуатацию установка аргонодуговой наплавки внутренней поверхности патрубков. Оборудование установлено в котельно-заготовительном цехе № 23.

Установка предназначена для аргонодуговой наплавки внутренней поверхности патрубков, фланцев, штуцеров, корпусов запорно регулирующей арматуры из сталей особых классов. Она позволит осуществлять наплавку на детали с внутренним диаметром от 40 до 350 мм.

«Установка включает сварочный источник, проволокоподающий механизм, источник нагрева проволоки, водоохлаждаемую машинную горелку, поворотный стол и контроллер управления. Благодаря данному оборудованию мы сможем наносить наплавки внутренних патрубков для ключевых заказов нефтехимической отрасли», — отметил Николай Затоковенко, главный сварщик «Уралхиммаша».

С новым оборудованием «Уралхиммаш» сможет ускорить производственные процессы и логистику при изготовлении продукции.

