КАМАЗ-54901 успешно завершил тестовую эксплуатацию в условиях реальных перевозок

© kamaz.ru

Седельный тягач КАМАЗ-54901 успешно завершил месячные испытания в составе автопоезда с цистерной для нефтепродуктов, подтвердив свои высокие эксплуатационные характеристики. Совместные тесты АО «Торгово-финансовая компания «КАМАЗ» и ООО «ТК «ТРАНЗИТСИТИ» проводились в реальных условиях грузоперевозок с соблюдением требований ДОПОГ к транспортировке опасных грузов.

В ходе испытаний флагманская модель поколения К5 продемонстрировала отличную топливную экономичность, плавность хода и динамические качества даже на сложных участках трассы. Машина оснащена новым 6-цилиндровым двигателем мощностью 482 л.с. и 12-ступенчатой роботизированной коробкой передач, что обеспечивает высокую эффективность грузоперевозок.

Водители-испытатели особо отметили комфорт просторной кабины с ровным полом, удобный мультируль с круиз-контролем и интуитивно понятную информационную систему с 15,6-дюймовым сенсорным дисплеем. Улучшенная эргономика рабочих мест и продуманная система управления значительно снижают усталость водителя при длительных рейсах.

ПАО «КАМАЗ» продолжает укреплять репутацию надёжного производственного бренда грузовых автомобилей и вносит свой вклад в развитие российской автомобильной промышленности и обеспечение технологического суверенитета страны. «С 2024 года компания реализует проект по тестовым испытаниям грузовых автомобилей нового модельного ряда К5 в автопарках потенциальных клиентов, — рассказал генеральный директор АО «ТФК «КАМАЗ» Андрей Дмитриев. — В условиях растущей конкуренции на рынке грузовиков важно предоставлять потребителям возможность опробовать новые продукты для формирования положительного представления о качестве и надёжности автотехники КАМАЗ».

Проведенные испытания наглядно доказали, что КАМАЗ-54901 полностью соответствует требованиям современного транспортного рынка, сочетая в себе надежность, экономичность и высокий уровень комфорта. Результаты тест-драйва подтвердили готовность этой модели к интенсивной эксплуатации в составе автопоездов для перевозки опасных грузов.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈