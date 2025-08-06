Цитрусовый прорыв: российские ученые синтезировали ароматизатор, способный заменить импортный

Ученые научно-исследовательского центра пищевой промышленности и фармацевтики (НИЦ ППиФ) группы компаний «СОЮЗСНАБ» разработали способ синтеза транс-2-додеценаля — природного вещества с ярким цитрусовым ароматом. Новая технология позволит отказаться от ряда импортных компонентов того же класса, применяемых в производстве 90% гастрономических ароматизаторов.

Транс-2-додеценаль — основное соединение эфирного масла кинзы. В пищевой промышленности он используется для широкого спектра продуктов, в том числе для напитков и кондитерских изделий.

В течение года химики-синтетики исследовали оптимальные условия его получения. Изначально рабочей была признана схема синтеза по реакции Виттига с использованием фосфорных илидов. Однако процесс оказался недостаточно эффективным: возникли сложности с устойчивостью промежуточных соединений, низкой селективностью, образованием трудноутилизируемых побочных продуктов и трудоемкостью очистки.

В результате была разработана и реализована усовершенствованная методика на основе реакции Принса с применением виниловых эфиров. Эти соединения в компании синтезируют самостоятельно из доступного сырья: спиртов и ацетилена. Полученная технология позволила не только стабильно получать транс-2-додеценаль, но и снизить его себестоимость в 3 раза по сравнению с импортным аналогом.

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