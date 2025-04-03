ОСК отправляет на экспорт первый генератор водорода HyClever

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Предприятие ОСК СКТБЭ заключило первый экспортный контракт на поставку генератора водорода HyClever, произведенного из отечественных комплектующих. Первым заказчиком стала Карагандинская ГРЭС-1, г. Темиртау, Казахстан.

Основное преимущество — отсутствие агрессивного щелочного раствора и невозможность попадания кислорода в водород, что обеспечивает безопасную и долговечную эксплуатацию оборудования. Изделия имеют оригинальную конструкцию на протонообменных мембранах.

© aoosk.ru

Генераторы водорода ОСК HyClever обеспечивают высокую эффективность и могут применяться в энергетике, металлургии, пищевой и стекольной промышленностях. Водород также используется в качестве топлива для силовых установок различного транспорта, в том числе на судах и железнодорожном транспорте.

Специалисты бюро уже заключили контракт на поставку двух генераторов в Республику Беларусь.

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