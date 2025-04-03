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Nelton 03 апреля 2025, 12:53 33 Экспорт

ОСК отправляет на экспорт первый генератор водорода HyClever

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 © aoosk.ru

Предприятие ОСК СКТБЭ заключило первый экспортный контракт на поставку генератора водорода HyClever, произведенного из отечественных комплектующих. Первым заказчиком стала Карагандинская ГРЭС-1, г. Темиртау, Казахстан.

Основное преимущество — отсутствие агрессивного щелочного раствора и невозможность попадания кислорода в водород, что обеспечивает безопасную и долговечную эксплуатацию оборудования. Изделия имеют оригинальную конструкцию на протонообменных мембранах.

 © aoosk.ru

Генераторы водорода ОСК HyClever обеспечивают высокую эффективность и могут применяться в энергетике, металлургии, пищевой и стекольной промышленностях. Водород также используется в качестве топлива для силовых установок различного транспорта, в том числе на судах и железнодорожном транспорте.

Специалисты бюро уже заключили контракт на поставку двух генераторов в Республику Беларусь.

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Источник: www.aoosk.ru

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  • Nelton
  • 1
ОСК, экспорт,
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    03.04.2513:14:29

    Супер новост !!!

    Правда тут есть один враг водорода. Но тут нечего ему возразить — технологии российские, но работать будут вне России    

    #1299430
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