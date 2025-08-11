СЗ «Стройторг» завершил строительство баржи «Флориан-701» проекта DС9203

На производственных мощностях предприятия «Стройторг» (Нижегородская область) завершилось строительство серии из четырех барж проекта DС9203. На завершающую серию баржу «Флориан-701» выдан комплект классификационных документов.

Справочно:

Баржи проекта DС9203 предназначены для выполнения дноуглубительных работ. Длина судов составляет 34 м, ширина — 11,38 м, осадка — 1,4 м, высота борта — 2,5 м. Символ класса: KE⍟ RN(SCII) barge/dredger.

