Ход строительства новых объектов культуры

Строительство культурно-образовательного комплекса во Владивостоке

«СТГ-Восток» продолжает реализацию проекта культурно-образовательного комплекса на сопке Орлиное гнездо во Владивостоке. К концу апреля 2025 года общий процент готовности музейного и театрально-образовательного комплекса составляет 35%. На площадке одновременно задействованы 1 485 специалистов. Площадь всего комплекса 86 587 квадратных метров, и он объединяет под одной крышей строящиеся филиалы Мариинского театра, Третьяковской галереи и Российского государственного института сценических искусств.

Видеообзор строительства Культурно-образовательного комплекса в г. Кемерово

Арктический центр эпоса и искусств в Якутске. Май 2025

В столице Якутии продолжается возведение Арктического центра эпоса и искусств. Создаваемый культурный кластер не имеет аналогов в регионах арктической зоны и на Дальнем Востоке. Он будет выделяться не только своими масштабами, но и уникальными возможностями для сохранения культурного наследия и работы творческих коллективов.

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