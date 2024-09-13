стань автором. присоединяйся к сообществу!

Лого Сделано у нас
Видеоблог

Ход реставрации Политехнического музея в Москве

В самом центре Москвы проходит реставрация знаменитого Политехнического музея.

Это одно из первых музейных зданий Москвы, построенное в 1877 году.Сегодня строители возвращают историческому зданию первоначальный облик.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.

Источник: https://ppk-ez.ru/%d0%b1%d0%be%d0%b...0%bc%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b2%d1%8b/

Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)


Поделись позитивом в своих соцсетях

Другие публикации по теме


реставрация, строительство
  • Нет аватара Manych
    13.09.2418:55:32

    Это одно из первых зданий Москвы, построенное в 1877 году

    Возможно слово музейных пропущено? Без него какая то бессмыслица.

    #1288813
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,