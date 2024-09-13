Ход реставрации Политехнического музея в Москве

В самом центре Москвы проходит реставрация знаменитого Политехнического музея.

Это одно из первых музейных зданий Москвы, построенное в 1877 году.Сегодня строители возвращают историческому зданию первоначальный облик.

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