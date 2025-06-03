«Объединенная Вагонная Компания» готова к производству вагона-хоппера модели 19-9591

«Объединенная Вагонная Компания» готова к производству вагона-хоппера модели 19-9591Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
АО «ТВСЗ» (входит в железнодорожный холдинг НПК «Объединенная Вагонная Компания») получила сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 001/2011 «О безопасности железнодорожного подвижного состава» на вагоны-хопперы для минеральных удобрений модели 19-9591.
Сертификат ЕАЭС RU С-RU.ЖТ02.В.01917/24, выданный «Регистром сертификации на федеральном железнодорожном транспорте» (ФБУ «РС ФЖТ»), зарегистрирован
Назначенный срок службы — 32 года.
Вагон-хоппер модели 19-9591 — универсальное транспортное решение для эффективной перевозки как тяжеловесных, так и легковесных минеральных удобрений.
Новая модель отличается от серийного хоппера 19-9835-01:
увеличенным объемом кузова — с 101 до 107 м³ за счет оптимизации конструкции кузова;
повышенной грузоподъемностью до 77,3 т, которая обеспечивает дополнительно перевозку свыше 400 тонн груза по сравнению с составом из типовых аналогов 23,5 тс/ось.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Поделись позитивом в своих соцсетях
d-tatarinov.livejournal.com