«Объединенная Вагонная Компания» готова к производству вагона-хоппера модели 19-9591

Следи за успехами России в Телеграм

© t.me

АО «ТВСЗ» (входит в железнодорожный холдинг НПК «Объединенная Вагонная Компания») получила сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 001/2011 «О безопасности железнодорожного подвижного состава» на вагоны-хопперы для минеральных удобрений модели 19-9591.

Сертификат ЕАЭС RU С-RU.ЖТ02.В.01917/24, выданный «Регистром сертификации на федеральном железнодорожном транспорте» (ФБУ «РС ФЖТ»), зарегистрирован 22.05.2025 со сроком действия до 21.05.2030.

Назначенный срок службы — 32 года.

Вагон-хоппер модели 19-9591 — универсальное транспортное решение для эффективной перевозки как тяжеловесных, так и легковесных минеральных удобрений.

Новая модель отличается от серийного хоппера 19-9835-01:

увеличенным объемом кузова — с 101 до 107 м³ за счет оптимизации конструкции кузова;

повышенной грузоподъемностью до 77,3 т, которая обеспечивает дополнительно перевозку свыше 400 тонн груза по сравнению с составом из типовых аналогов 23,5 тс/ось.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈