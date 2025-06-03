«ГАЛИЧАНИН» представил новую линейку модернизованных автокранов «Рестайлинг-2»

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Галичский автокрановый завод выпустил обновлённой линейку автокранов:

КС-55713-1В-4 «Рестайлинг-2» грузоподъёмностью 25 тонн,

КС-55713-5В-4 «Рестайлинг-2» грузоподъёмностью 25 тонн,

КС-55729-1В-3 «Рестайлинг-2» грузоподъёмностью 32 тонны,

КС-55729-5В-3 «Рестайлинг-2» грузоподъёмностью 32 тонны.

Эти модели получили десятки технических и эргономических улучшений, которые выводят её на новый уровень в классе среднетоннажных кранов. Полная переработка кабины оператора.

Одним из ключевых изменений стала современная и просторная кабина крановщика с улучшенной эргономикой. Конструкторы выбрали проверенное решение — эргономичную кабину, аналогичную устанавливаемой на краны серии «Пионер».

Новая кабина обеспечивает удобный доступ и повышенный комфорт для оператора.

Комфорт крановщика существенно улучшен:

• Воздушный отопитель «Планар» мощностью 3 кВт с функцией холодного обдува и увеличенным топливным баком.

• Эргономичное сиденье с электрообогревом, регулируемой подвеской и удобными подлокотниками.

• Современная панель приборов с удобными элементами управления, USB-розеткой, аудиосистемой и преобразователем напряжения 12→24 В.

• Бронированные стекла «Сталинит», светодиодные фары, выдвижная подножка.• Электрический фен для предотвращения обледенения верхнего стекла.

Технические усовершенствования

• Планетарная лебедка с нарезкой «Лебус» — увеличенное передаточное отношение повышает точность и плавность работы.

• Маслоохладитель повышенной производительности (в базовой комплектации) — лучшее охлаждение гидросистемы в интенсивных режимах работы.

• Пластиковые крылья с металлической основой — защита от грязи и камней согласно технического регламента.

• Полиамидные подпятники — повышенная износостойкость и легкость.

• Светодиодные фары освещения опорного контура.Для клиентов, которым важны повышенный комфорт, доступна опция «Люкс»:

• Кабина с дверью типа «купе» (как на кранах серии «Комсомолец»).

• Кондиционер и/или дополнительный отопитель (2 кВт).

• Электрообогрев лобового и верхнего стекла.

• В передней части кабины, в непосредственной видимости крановщика, установлен световой сигнализатор загрузки «светофор», который предупреждает о повышении риска возникновения аварийной ситуации.

Возможны дополнительные опции системы управления и безопасности:

• Новые гидропропорциональные джойстики (опционально) — для более точного управления крановыми операциями.

• Анемометр (датчик скорости ветра) — теперь оператор всегда в курсе изменений погодных условий.

• Видеонаблюдение (опция): камеры контроля лебедки, рабочей площадки и затяжки крюка с выводом изображения на монитор в кабине.

• Автоматическая централизованная система смазки (АЦСС) — снижает износ узлов и упрощает обслуживание.Дополнительные опции для специализированных работ

• Комплектация для работы с опасными и разрядными грузами.

• Алюминиевые настилы — повышение коррозионностойкости без потери прочности.

• Противоскользящее покрытие (ЛКП с корундом) в зоне перемещения крановщика по крану.

• Съёмный ящик для строп на задней балке — удобство хранения и транспортировки.

Краны «Рестайлинг-2» после модернизации стали ещё более технологичными, комфортными и безопасными. Они сохранили все преимущества предыдущей версии, но получили современные решения, которые оценят как операторы, так и владельцы спецтехники.

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