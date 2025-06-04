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artal 04 июня 2025, 10:01 726 Дорожное строительство

В Челябинской области открыт новый участок федеральной трассы М-5 «Урал»

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 © gubernator74.ru

3 июня состоялось торжественное открытие очередного участка реконструированной федеральной трассы М-5 «Урал» на территории Челябинской области. Это событие стало возможным благодаря масштабной программе работ по модернизации трассы.

Открытый участок протяженностью 14 км расположен в Ашинском муниципальном округе и является частью масштабного проекта по переводу трассы в четырехполосное исполнение. Реконструкция сложного горнозаводского участка включала в себя значительные земляные работы: для сглаживания перепадов высот было взорвано около 600 кубометров горных пород. В работах участвовали сотни специалистов и более 80 единиц дорожной техники.

Благодаря реконструкции, пропускная способность участка трассы увеличилась с 11 до 30 тысяч автомобилей в сутки. Дорога оснащена барьерным ограждением, обеспечивающим безопасность, и новой дорожной одеждой из трех слоев асфальтобетона. Это значительно повысит комфорт и безопасность движения для водителей и пассажиров, а также улучшит условия для грузоперевозок.

 © gubernator74.ru

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Источник: gubernator74.ru

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  • artal
  • 2
Челябинская область
  • Krutenn Krutenn
    04.06.2520:31:28

    Хорошо,но маловато будет. Хотя лето покажет, — сезон только начался…

    #1302056
  • Нет аватара art777111
    05.06.2506:03:22

    Покрытие уже в заплатках.

    #1302069
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