В Челябинской области открыт новый участок федеральной трассы М-5 «Урал»

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3 июня состоялось торжественное открытие очередного участка реконструированной федеральной трассы М-5 «Урал» на территории Челябинской области. Это событие стало возможным благодаря масштабной программе работ по модернизации трассы.

Открытый участок протяженностью 14 км расположен в Ашинском муниципальном округе и является частью масштабного проекта по переводу трассы в четырехполосное исполнение. Реконструкция сложного горнозаводского участка включала в себя значительные земляные работы: для сглаживания перепадов высот было взорвано около 600 кубометров горных пород. В работах участвовали сотни специалистов и более 80 единиц дорожной техники.

Благодаря реконструкции, пропускная способность участка трассы увеличилась с 11 до 30 тысяч автомобилей в сутки. Дорога оснащена барьерным ограждением, обеспечивающим безопасность, и новой дорожной одеждой из трех слоев асфальтобетона. Это значительно повысит комфорт и безопасность движения для водителей и пассажиров, а также улучшит условия для грузоперевозок.

© gubernator74.ru

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