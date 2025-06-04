Созданные сибирскими учеными «глаза» телескопа помогут искать внеземную жизнь

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Новосибирские физики разработали фотокатоды для будущего российского космического телескопа «Спектр-УФ». Аппарат будет изучать Вселенную в ультрафиолетовом диапазоне, недоступном для наземных телескопов, в том числе искать признаки внеземной жизни — биологические маркеры — на экзопланетах (планетах за пределами Солнечной системы).

Как рассказали в Институте физики полупроводников имени Анатолия Ржанова СО РАН (ИФП СО РАН), «глаза» телескопа созданы на основе соединения цезий-йод.

Являющийся ключевой частью электронно-оптических преобразователей фотокатод испускает электроны, когда на него попадает свет, этот электрический ток можно измерить и оценить интенсивность излучения. Объединенный с умножителем электронов и люминофорным экраном фотокатод позволяет регистрировать изображения в нужном диапазоне длин волн.

По словам завлабораторией ИФП СО РАН, доктора физико-математических наук, профессора Олега Терещенко, раньше до этого плотно работавшие с фотокатодами новосибирские ученые не использовали цезий-йод, эффективный при экстремально коротких длинах волн в ультрафиолетовом диапазоне. Опыт оказался успешным, результаты калибровки показали, что квантовая эффективность первых тестовых устройств составляет 40%.

Это существенно превышает пороговые значения, обязательные для «Спектр-УФ», добавил Олег Терещенко.

По словам директора института астрономии РАН (ИНАСАН) Михаила Сачкова, квантовой эффективности в 40% в свое время достигали только в одном производителе оптико-электронных компонентов и систем, японской компании Hamamatsu Photonics. В ИФП СО РАН отметили, что ранее партнером проекта «Спектр-УФ» была испанская компания, в задачу которой как раз входило создание фотокатодов, однако в итоге «потребовалось отечественное решение».

Справка «РГ»

Бывший международный проект, создание орбитальной астрономической обсерватории «Спектр-УФ», Россия сейчас реализует самостоятельно, основным разработчиком телескопа является входящее в госкорпорацию Роскосмос НПО имени Лавочкина. Планируется, что «Спектр-УФ», готовность которого, по оценке ученых, составляет 50%, заменит совместную американо-европейскую разработку — телескоп Hubble, также работающий в ультрафиолетовом, видимом и ближнем инфракрасном спектрах. Завершение запущенного еще в 1990 году телескопа, по планам, произойдет в 2030 году.

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