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Kотенко Cергей 07 июня 2025, 21:27 48 Транспорт, спецтехника и логистика

В Саратов прибыли ещё три скоростных трамвая

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 © gudok.ru

В МУПП «Саратовгорэлектротранс» поставлены ещё три скоростных трамвая «Богатырь-М».

В общей сложности для обслуживания трамвайных маршрутов № 6, № 8 и № 9 требуется 45 единиц подвижного состава. Ранее в Саратов уже были поставлены 34 скоростных трамвая: 28 двухсекционных «Богатырей-М» (двухсекционные) и 6 односекционных «Львят».

Теперь парк пополнили ещё 3 из 11 оставшихся «Богатырей-М». Ещё 8 скоростных трамваев прибудут на базу МУПП «Саратовгорэлектротранс» до конца лета.

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Источник: gudok.ru

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трамвай "Богатырь-М", Саратовская область
  • Badassgoliath Badassgoliath
    08.06.2502:59:23

    Отлично!

    Жаль, что в центре города, где скоростной линии нет, всё ещё эксплуатируется древняя техника, ковыляющая по таким же древним путям. Контраст разительный.

    Надеюсь, что и с центральными маршрутами что-то сделают. Либо отремонтируют, либо вообще уберут. Трамваи в центре, где для них нет своей отдельной линии, не могут проявить преимуществ рельсового транспорта, зато все его недостатки проявляют в полной мере.

    #1302167
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