В Саратов прибыли ещё три скоростных трамвая

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В МУПП «Саратовгорэлектротранс» поставлены ещё три скоростных трамвая «Богатырь-М».

В общей сложности для обслуживания трамвайных маршрутов № 6, № 8 и № 9 требуется 45 единиц подвижного состава. Ранее в Саратов уже были поставлены 34 скоростных трамвая: 28 двухсекционных «Богатырей-М» (двухсекционные) и 6 односекционных «Львят».

Теперь парк пополнили ещё 3 из 11 оставшихся «Богатырей-М». Ещё 8 скоростных трамваев прибудут на базу МУПП «Саратовгорэлектротранс» до конца лета.

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