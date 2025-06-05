На шахте «Осинниковская» запущена самая глубокая лава в Кузбассе

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На шахте «Осинниковская», входящей в состав Распадской угольной компании (РУК), началась разработка нового очистного забоя с промышленными запасами около 500 тыс. тонн коксующегося угля марки «Ж». Длина лавы составляет 322 метра, а глубина ведения горных работ достигает 850 метров, что делает её самой глубокой не только в РУК, но и во всём Кузбассе.

Для безопасной работы на таких глубинах внедрены цифровые инновационные решения, включая систему прогнозирования динамических явлений, автоматизированный акустический контроль сейсмической активности (САКСМ) и систему мониторинга простоев и технологических циклов (MCR). Кроме того, вдоль всего забоя установлены камеры видеонаблюдения и система аэрогазового контроля, что обеспечивает максимальную безопасность горняков.

Добыча ведётся с помощью высокопроизводительного механизированного комплекса, специально адаптированного под геологические условия шахты, сообщает пресс-служба РУК.

Группа «Распадская» объединяет угледобывающие и перерабатывающие предприятия в Кемеровской области и Республике Тыва, включая 8 шахт, 2 разреза, 3 обогатительные фабрики и вспомогательную инфраструктуру. Компания является лидером в области промышленной безопасности, цифровизации производства и экологически ответственной добычи угля.

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