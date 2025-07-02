На шахте «Алардинская» в Кузбассе запустили новую угледобывающую лаву

На шахте «Алардинская» в Кузбассе запустили новую угледобывающую лавуСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
На шахте «Алардинская», принадлежащей Распадской угольной компании (РУК), начал работу новый добычной участок 6-1-29 с запасами коксующегося угля марки КС объемом 3,2 млн тонн. Добыча ведется на глубине свыше 500 метров, с плановой суточной нагрузкой до 10 тысяч тонн угля.
Подготовка лавы велась с июля 2023 года: за это время проходчики выполнили 9,9 км горных выработок. Для ускорения работ предприятие закупило два современных проходческих комбайна, сообщает пресс-служба РУК.
Для контроля безопасности и эффективности добычи в лаве установлен программно-аппаратный комплекс, отслеживающий динамические изменения в горном массиве и передающий данные оператору онлайн. Дополнительно в очистном забое размещены камеры видеонаблюдения.
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Bionysheva_Elena
02.07.2515:52:53