«Галичанин» изготавливает технику по индивидуальным запросам клиентов

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АО «Галичский автокрановый завод» стал ближе к клиентам и в начале этого года был представлен обновленный автокран КС-55721-7В-1 с учетом индивидуальных пожеланий заказчиков. Это подтверждает, что компания активно прислушивается к своим клиентам и стремится адаптировать технику под их нужды.

Что доработали?

— Установлены пластиковые крылья увеличенного размера с брызгозащитой.

— Ящик для строп на задней балке крана смещен вниз для удобства его использования.

— Сигнализатор загрузки крана «Светофор» на кабине крановщика смещен ниже для исключения ослепления крановщика в темное время суток.

— Переработаны механические фиксаторы опор: улучшены удобство использования и эргономика.

— Одиночный блок на оголовке стрелы в транспортном положении теперь складывается на правую сторону, что дает увеличение обзора для водителя крана.

— Расширен функционал электрооборудования. Эргономичные гидравлические джойстики позволяют без отрыва от работы использовать функции переключения крановых операций управления стеклоочистителями и стеклоомывателем, переключение лебедок, позиционирование оголовка стрелы над грузом.

Автокран КС-55721-7В-1 серии «Комсомолец» продолжает традиции бренда, оставаясь востребованным в своем классе. Новая модель оснащена 5-секционной стрелой длиной 41 метр с оригинальным сечением «ОВАЛОИД», что позволяет поднимать грузы массой до 1,7 тонны на высоту до 57 метров при использовании удлинителя и проставки стрелы. Грузоподъемность крана составляет 35 тонн, а грузовой момент 126 тм.

Особое внимание уделено увеличению опорного контура до 5,55×6,4 метра, что обеспечивает отличные грузовысотные характеристики на средних и дальних вылетах стрелы. Габариты и масса автокрана соответствуют нормативам и позволяют передвигаться по дорогам общего пользования без специального разрешения.

Мощное шасси FAW CA3310 (8×4) с двигателем 420 л.с. обеспечивает надежность и маневренность при передвижении крана в любых условиях.

«Мы гордимся тем, что получаем обратную связь от заказчиков, что они не остаются равнодушными к нашей технике! Их запросы помогают нам создавать автокраны, которые не только соответствуют современным стандартам, но и превосходят ожидания», — отметил представитель завода.

Новый автокран КС-55721-7В-1 уже доступен для заказа и готов к работе на самых сложных объектах.

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