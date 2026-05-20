КМА-250-2 грузоподъемностью 9 т на шасси КАМАЗ-65117 (6×4) создан для объектов с высокой ежедневной загрузкой, где техника должна поддерживать темп работ, а не задавать ограничения. В основе модели — опыт конструкторского бюро перспективных разработок АО «ГАКЗ», понимание специфики эксплуатации кранов-манипуляторов и пожелания клиентов, которым нужна надежная многофункциональная машина с понятной экономикой владения.

Новинка ориентирована на работу в строительных, коммунальных, энергетических и инфраструктурных проектах, где ставятся задачи перемещения тяжелых грузов. Манипулятор способен выполнять погрузочно-разгрузочные операции с дорожными плитами массой до 5,3 т. на вылете 4,5м.

Модель оснащена телескопической стрелой длиной 20 метров и обеспечивает рабочую высоту подъема 21,9 метров в круговой зоне работы 360°. Конструкция рассчитана на практические сценарии работы, включая телескопирование стрелы с грузом. Возможность опускания стрелы ниже уровня горизонта до минус 17° расширяет возможности машины в сложных условиях, а дистанционное управление повышает точность позиционирования и удобство работы оператора. Опорный контур 5,7 м обеспечивает надежную устойчивость при выполнении грузоподъемных работ.

Рабочие платформы (люльки) на выбор — поворотная и неповоротная с электроизоляцией до 1000 В, соответствующие требованиям безопасности для мобильных подъёмников с рабочими платформами по ГОСТ 34443-2018 и буровое оборудование с максимальным крутящим моментом 8000Нм. и глубиной бурения до 8,5м позволят выполнить широкий диапазон задач силами одной машины.

Бортовая платформа собственного производства АО «ГАКЗ» с внутренней длиной 6818 мм и заниженной погрузочной высотой дополняет единый заводской комплекс.

Безопасность КМУ-250 вынесена в отдельную инженерную систему и включает 14 обязательных устройств и функций контроля согласно ГОСТ:

1. Система, чувствительная к нагрузке (ограничитель предельного груза);

2. Система, чувствительная к положению подъемного оборудования, ограничивающая превышение допускаемых напряжений;

3. Система, чувствительная к опрокидывающему моменту, ограничивающая зону обслуживания;

4. Устройство ориентации пола рабочей платформы в горизонтальном положении;

5. Устройство блокировки подъема и поворота подъемного оборудования при не установленном на опорах подъемнике;

6. Устройство, предотвращающее перемещение опор, когда рабочая платформа находится в рабочем положении;

7. Устройство аварийного опускания рабочей платформы при отказе основных систем привода;

8. Устройство, отслеживающее угол наклона рабочей платформы;

9. Система аварийной остановки привода перемещения при управлении из рабочей платформы, места оператора на колонне и на переносном пульте управления которые оснащены кнопкой «Стоп»;

10. Переговорное устройство;

11. Анемометр;

12. Указатель, сигнализирующий, что опоры находятся в транспортном положении;

13. Регистратор параметров «черный ящик»;

14. Модуль защиты оголовка стрелы МЗОС-5-05.

КМА-250-2 подходит предприятиям, которым важны ежедневная выработка, быстрые переключения между задачами, надежный поставщик и контролируемые затраты на объекте.