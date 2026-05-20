АО «Галичский автокрановый завод» представляет вездеходный автокран КС-55721-6В-1 серии «Комсомолец» грузоподъемностью 35 тонн — новинка, которая заметно расширяет возможностии пятисекционных крановых установок. Кран создан на доступном вездеходном шасси КАМАЗ-63501 (8×8): такая компоновка сохраняет высокую проходимость и пятисекционную стрелу без превышения разрешенной полной массы для передвижения по дорогам общего пользования.

В основе новой модели — серьезная конструкторская работа по оптимизации массы металлоконструкций без потери прочности и ресурса. Автокран КС-55721-6В-1 получил облегченную стрелу из стали с пределом текучести 960 МПа, за счет чего удалось увеличить грузоподъемность на дальних вылетах и смонтировать крановую установку на серийное вездеходное шасси КАМАЗ-63501 семейства «Мустанг». Масса автокрана в минимальной комплектации не превышает 28,0 т.

Пятисекционная стрела длиной 41,0 метр с профилем «ОВАЛОИД» имеет повышенную жесткость. Для оператора это означает предсказуемое поведение машины при работе на высоте и дальних вылетах, — уверенное выполнение операций там, где важны не только тоннаж, но и контролируемая кинематика подъема.

Полноприводное шасси КАМАЗ-63501 (8×8) задает вездеходный характер «Комсомольца»: машина уверенно выходит на объекты со сложными подъездными путями, строительные площадки, промышленные территории и сезонно тяжелые маршруты, где дорожное покрытие быстро перестает быть союзником техники. Система регулировки давления в шинах, межосевая блокировка и дизельный двигатель КАМАЗ-740.725-360 (360 л.с.) помогают сохранять проходимость на бездорожье, в грязи, снегу и песке. Установлены коробка передач КАМА 16S1820ТО и раздаточная коробка КАМАЗ-65111. Все оси оборудованы шинами 425/85R21 (8+1). Габариты автокрана в транспортном положении: 12,0×2,55×4,0 м не превышают допустимых норм.