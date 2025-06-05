РУСАЛ начал промышленное производство новых литейных сплавов с низким углеродным следом

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РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, запустил промышленное производство сплавов для автомобильной промышленности с добавлением вторичного металла, объем которого теперь составляет до 40%. Проект был реализован специалистами Иркутского алюминиевого завода.

РУСАЛ начал производство PEFA (Primary Equivalent Foundry Alloys, эквивалент первичного литейного сплава) с использованием 20% вторичного сырья в начале 2023 года и постепенно наращивал в сплаве долю переработанного металла. В ходе технологического процесса потребительский алюминиевый лом добавляется в расплав алюминия с низким углеродным следом ALLOW. Благодаря использованию возобновляемых источников энергии его углеродный след в несколько раз ниже среднего в индустрии, что подтверждает независимая верификация авторитетных международных экспертов, а близкий к нулевому углеродный след лома делает этот показатель еще ниже.

Сплавы PEFA обладают сопоставимыми по сравнению с первичными литейными сплавами техническими и эксплуатационными характеристиками при производстве алюминиевых дисков и конструкционных компонентов. Они полностью соответствуют мировым стандартам и требованиям производителей колесных дисков и компонентов для автопрома по углеродной нейтральности, а также обеспечивают активный вклад РУСАЛа, его партнеров и клиентов в экономику замкнутого цикла.

РУСАЛ расширяет ассортимент продукции под брендом ALLOW на фоне высокого спроса на литейные сплавы с низким углеродным следом, в том числе со стороны крупнейших мировых производителей автокомпонентов. Одновременно с этим компания расширяет вовлечение в переработку потребительского лома, что является важным элементом декарбонизации и экономики замкнутого цикла.

В портфеле компании представлена широкая гамма литейных сплавов с низким углеродным следом, которые уже прошли испытания и квалификацию у крупнейших поставщиков и производителей в автомобильной промышленности. Специалисты научно-исследовательских центров РУСАЛа постоянно разрабатывают новые продукты семейства ALLOW, от колесных и поршневых сплавов до сплавов для литья и автомобильных конструкционных компонентов, а также для других отраслей промышленности, и оказывают техническую поддержку клиентам компании, предлагая уникальные решения в рамках НИОКР.

https://news.dr...m.ru/99860.html

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