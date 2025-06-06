Из Калининградской области в Грузию отправлено более 13 тонн морепродуктов и готовой рыбопродукции

Из Калининградской области в Грузию отправлено более 13 тонн морепродуктов и готовой рыбопродукцииСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
С 1 по 30 мая 2025 года под контролем Управления Россельхознадзора по Калининградской области с территории региона экспортировано 11 партий морепродуктов и готовой продукции из рыбы общим весом более 13 т в Грузию.
Предприятие-отправитель, осуществляющее деятельность в Калининградской области, аттестовано на право экспорта широкого ассортимента продукции из рыбы и морепродуктов в третьи страны и ЕАЭС.
С начала 2025 года специалисты Управления Россельхознадзора провели ветеринарный контроль около 55 т морепродуктов и готовой рыбной продукции, подготовленной к отправке в Грузию.
Продукция отправлена с соблюдением ветеринарных требований страны-импортера и в сопровождении ветеринарных сертификатов.
Качество и безопасность экспортируемой продукции подтверждены протоколами лабораторных испытаний, проведенных Калининградским филиалом ФГБУ «ВНИИЗЖ».
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