Ростех набирает 4.000 целевиков в 2025 году

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Госкорпорация объявила о масштабной программе подготовки инженерных кадров — в этом году на целевое обучение будет направлено свыше 4.000 выпускников школ. Такой подход призван решить острую проблему нехватки квалифицированных специалистов в оборонно-промышленном комплексе.

Как отметила директор по управлению персоналом Юлия Цветкова, большинство внешних соискателей не соответствуют современным требованиям промышленности. Поэтому корпорация выстраивает опережающую модель подготовки, где студенты получают не только теоретические знания, но и реальный производственный опыт в соответствии с реальными потребностями промышленности.

Амбициозные планы впечатляют: до 2028 года предприятиям потребуется 130.000 рабочих и 30.000 инженеров. Для этого Ростех сотрудничает с более чем 140 университетами в 45 регионах России, включая МАИ, МИРЭА, МГТУ им. Баумана и МФТИ.Особое внимание уделяется специализированным образовательным трекам: «Крылья Ростеха» (авиация), «Код.Ростеха» (ИТ), «Ростех.Биотехмед», «Ростех.Качество» и «Ростех.Арсенал» (боеприпасы). По этим программам обучается 1.800 студентов, за каждым из которых закреплён персональный наставник с производства.

Такой подход обеспечивает прямую связь между образованием и реальными потребностями промышленности, гарантируя выпускникам трудоустройство и карьерные перспективы.

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