Лебединский ГОК модернизировал производство: введён в эксплуатацию новый роторный укладчик-заборщик

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На фабрике окомкования Лебединского ГОКа (входит в состав компании «Металлоинвест») введён в эксплуатацию новый роторный укладчик-заборщик. Оборудование стоимостью более 480 млн рублей предназначено для транспортировки железорудных окатышей на складе готовой продукции, заменив отработавший свой ресурс агрегат.

Технические характеристики оборудования впечатляют:

Габариты: высота 14 метров, масса свыше 300 тонн

Производительность: 1600 тонн окатышей в час

8 ковшей объёмом по 320 литров каждый

Машина оснащена современной системой управления с интуитивным интерфейсом, позволяющим оператору контролировать все ключевые параметры работы. Для обеспечения безопасности предусмотрены автоматические защитные системы и камеры видеонаблюдения. Особое внимание уделено системе технического обслуживания — установлены централизованная система смазки и ручные насосы для обслуживания подвижных узлов, сообщает пресс-служба Металлоинвест.

«Фабрика окомкования играет важную роль в производственной цепочке ГОКа — от её стабильной работы напрямую зависит ритмичность отгрузки нашей продукции и бесперебойная работа комплекса производства горячебрикетированного железа. Новый роторный укладчик-заборщик — это не просто замена техники, а инвестиция в устойчивость всего процесса. Такие проекты помогают нам поддерживать высокое качество продукции, соблюдать сроки и надёжно выполнять обязательства перед партнёрами», — отметил управляющий директор Лебединского ГОКа Ильдар Искаков.

Лебединский ГОК сохраняет статус крупнейшего в России и СНГ производителя горячебрикетированного железа (ГБЖ) — экологичного сырья для сталелитейной промышленности. Три действующие установки предприятия выпускают 4,6 млн тонн ГБЖ ежегодно.

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