Лебединский горно-обогатительный комбинат (входит в «Металлоинвест») выпустил 70-миллионную тонну горячебрикетированного железа — одного из ключевых продуктов современной металлургии.

Производство ГБЖ на комбинате началось в 1999 году. Строительство первой в России и Европе установки стартовало в 1995 году по инициативе тогдашнего руководителя предприятия Анатолия Калашникова. В 2007 году ввели вторую линию, а в 2017-м — третью (одну из крупнейших в мире).

Сегодня мощности Лебединского ГОКа позволяют выпускать более 4,6 млн тонн ГБЖ в год. Комбинат остается единственным производителем горячебрикетированного железа в России и входит в число мировых лидеров по объему выпуска товарного продукта, рассказали в компании Метеллоинвест.

Горячебрикетированное железо — флагманский продукт «зеленой металлургии» с низким углеродным следом. Содержание железа в брикете превышает 90%. Использование в электродуговых печах снижает выбросы CO₂ в полтора раза по сравнению с классическим доменно-конвертерным циклом.

ГБЖ применяют для выплавки стали в самых требовательных отраслях: автомобильной, метизной, подшипниковой. Благодаря однородному составу сталь получается чистой по сплаву.