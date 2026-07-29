В селе Багаряк Каслинского округа завершились реставрационные работы на уникальном пятиарочном мосту через реку Багаряк. Построенный в 1899 году мост вернул исторический облик и теперь подсвечивается в тёмное время суток. Работы по восстановлению векового сооружения велись в рамках инициативного бюджетирования.

Мост был возведён в 1898-1899 годах по проекту академика архитектуры Императорской Академии художеств Юлия Иосифовича Дютеля. Строительством руководил инженер Сергей Козлов, до этого работавший над знаменитым «Царским» мостом в Екатеринбурге. Работы велись на средства Екатеринбургского земства, а также при пожертвованиях местных купцов и крестьян.

Камень для кладки доставляли на подводах из карьеров Юго-Конево, каждый блок шлифовали вручную и укладывали с ювелирной точностью. Секрет долговечности моста — в старинных технологиях: в известковый раствор добавляли сырые яйца, что обеспечивало кладке необычайную прочность. Основные конструкции выполнены из светло-бежевого плитняка, у опор устроены массивные волноломы для защиты от течения, а каменные столбы украшены коваными решётками. Строительство обошлось в 11 тысяч рублей — по тем временам колоссальная сумма (для сравнения: корова стоила 12 рублей, лошадь — 50). Торжественное открытие моста состоялось 1 сентября 1899 года.

Сегодня пятиарочный мост в Багаряке — не просто инженерное сооружение, а живой свидетель истории села, символ мастерства и единения людей.Программа инициативного бюджетирования реализуется уже четвертый год и становится всё популярнее у жителей Челябинской области.