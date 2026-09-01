В Челябинской области открыли новый мост в посёлке Есаульском Сосновского округа
В Сосновском муниципальном округе состоялось официальное открытие нового автомобильного моста через реку Зюзелгу в посёлке Есаульский. Реализация проекта призвана обеспечить надёжное транспортное сообщение для жителей посёлка.
Двухполосный мост протяженностью 265 метров предназначен для движения общественного транспорта и пешеходов. На нем установлены барьерное ограждение, освещение, нанесена разметка и обустроены пешеходные переходы.
До недавнего времени ситуация с транспортной доступностью в Есаульском была сложной. Расположенный на разных берегах реки посёлок во время весенних паводков регулярно оказывался разделенным на две части. Старый мост затапливался, что фактически лишало часть населения доступа к основной инфраструктуре: объектам здравоохранения, образования и административным учреждениям.
Новое сооружение кардинально меняет логистику и качество жизни в населённом пункте. Инженерные решения, применённые при строительстве, гарантируют безопасное транспортное сообщение вне зависимости от сезона и погодных условий. Жители обеих частей посёлка смогут беспрепятственно передвигаться круглый год.
На фото новый мост в поселке Есаульском Сосновского окурга. Автор фото — Кирилл Садыков, сетевое издание 1obl.ru
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