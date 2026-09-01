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2 дня назад 2382
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artal Дорожное строительство

В Челябинской области открыли новый мост в посёлке Есаульском Сосновского округа

© pravmin.gov74.ru

В Сосновском муниципальном округе состоялось официальное открытие нового автомобильного моста через реку Зюзелгу в посёлке Есаульский. Реализация проекта призвана обеспечить надёжное транспортное сообщение для жителей посёлка.

Двухполосный мост протяженностью 265 метров предназначен для движения общественного транспорта и пешеходов. На нем установлены барьерное ограждение, освещение, нанесена разметка и обустроены пешеходные переходы.

До недавнего времени ситуация с транспортной доступностью в Есаульском была сложной. Расположенный на разных берегах реки посёлок во время весенних паводков регулярно оказывался разделенным на две части. Старый мост затапливался, что фактически лишало часть населения доступа к основной инфраструктуре: объектам здравоохранения, образования и административным учреждениям.

Новое сооружение кардинально меняет логистику и качество жизни в населённом пункте. Инженерные решения, применённые при строительстве, гарантируют безопасное транспортное сообщение вне зависимости от сезона и погодных условий. Жители обеих частей посёлка смогут беспрепятственно передвигаться круглый год.

© pravmin.gov74.ru
© pravmin.gov74.ru

На фото новый мост в поселке Есаульском Сосновского окурга. Автор фото — Кирилл Садыков, сетевое издание 1obl.ru

https://mindort...htm?id=11791728

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Источник: pravmin.gov74.ru

Комментарии 1

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  • Нет аватара alexm04.09.26 11:10:17

    Ранее агентство «Урал-пресс-информ» сообщало, что мост в Есаульском не могли построить несколько лет. Весной прошлого года — спустя четыре года «тишины» — стало известно о начале строительства моста в печально известном посёлке: расположенный на разных берегах реки, во время весенних паводков регулярно он оказывался разделённым на две части. Старый мост затапливался, что фактически лишало часть населения доступа к основной инфраструктуре: объектам здравоохранения, образования и административным учреждениям. Новый мост был призван соединить между собой две части населённого пункта, как это делал его предшественник, построенный более 70 лет назад и к настоящему времени пришедший в совершенную негодность.

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