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Bionysheva_Elena 11 июня 2025, 06:34 1786 Энергетика и ТЭК

Россия приступила к испытаниям ядерного топлива нового поколения

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 © t.me

На Нововоронежской АЭС началась опытная эксплуатация инновационных тепловыделяющих сборок пятого поколения (ТВС-5) в энергоблоке № 6 с реактором ВВЭР-1200. Новое топливо, разработанное специалистами Росатома, произведено на Новосибирском заводе химконцентратов и будет тестироваться в течение трех топливных кампаний общей продолжительностью 18 месяцев, сообщает пресс-служба Росатом.

«Одна из задач замыкания ядерного топливного цикла при формировании двухкомпонентной ядерной энергетической системы — это внедрение топлива из регенерированных ядерных материалов, в том числе для классических реакторов на тепловых нейтронах. Решение этой задачи требует создания промышленного производства, которое должно быть полностью автоматизированным, как это происходит при фабрикации топлива для „быстрых“ реакторов. Начало эксплуатация ТВС-5 на Нововоронежской АЭС — это необходимый шаг по обоснованию производства такой конструкции в промышленном масштабе», — отметил старший вице-президент по научно-технической деятельности «ТВЭЛ» Александр Угрюмов.

Испытания на действующем энергоблоке позволят проверить эксплуатационные характеристики топлива в реальных условиях и подготовить переход к его промышленному производству.

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Источник: t.me

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Росатом
  • Нет аватара DimaY
    11.06.2509:59:10

    Небольшая ошибка, 18 месяцев это одна топливная компания, которых будет три. То есть общая продолжительность программы 54 месяца. Но новость характеризует направление в целом. Создается многоуровневый задел по ядерному топливу. И Росатом наконец получил лицензию на БН-1200 на Белоярской. Это очень значительное событие. Это начало развития нового этапа в атомной энергетике.

    #1302309
    • Нет аватара Лес
      11.06.2518:56:13

      Небольшая ошибка, 18 месяцев это одна топливная компания, которых будет три. То есть общая продолжительность программы 54 месяца.

      Вы можете написать, что вы Дед Мороз, а завтра Новый год. Интересно, но нужны доказательства.

      Отредактировано: Лес~00:40 12.06.25
      #1302341
      • Нет аватара DimaY
        11.06.2519:16:04

        страна Росатом пишет: На шестом энергоблоке Нововоронежской АЭС с реактором ВВЭР-1200 впервые загрузили партию ядерного топлива конструкции ТВС-5. Впереди опытная эксплуатация — три кампании по 18 месяцев. Кстати, где пруфы Ваших прошлых утверждений?

        Отредактировано: DimaY~19:18 11.06.25
        #1302342
        • Нет аватара Лес
          11.06.2520:19:35

          страна Росатом пишет: На шестом энергоблоке Нововоронежской АЭС с реактором ВВЭР-1200 впервые загрузили партию ядерного топлива конструкции ТВС-5. Впереди опытная эксплуатация — три кампании по 18 месяцев.

          Если вы заметили ошибку в статье, то для того, чтобы автор с вами согласился и исправил, нужно привести цитату, где недвусмысленно было бы указано пояснение к спорному моменту, а также привести ссылку. Без этого ваши замечания по статье не будут учтены, поскольку автор вас просто не поймет.

          Отредактировано: Лес~20:47 11.06.25
          #1302344
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