Россия приступила к испытаниям ядерного топлива нового поколения

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На Нововоронежской АЭС началась опытная эксплуатация инновационных тепловыделяющих сборок пятого поколения (ТВС-5) в энергоблоке № 6 с реактором ВВЭР-1200. Новое топливо, разработанное специалистами Росатома, произведено на Новосибирском заводе химконцентратов и будет тестироваться в течение трех топливных кампаний общей продолжительностью 18 месяцев, сообщает пресс-служба Росатом.

«Одна из задач замыкания ядерного топливного цикла при формировании двухкомпонентной ядерной энергетической системы — это внедрение топлива из регенерированных ядерных материалов, в том числе для классических реакторов на тепловых нейтронах. Решение этой задачи требует создания промышленного производства, которое должно быть полностью автоматизированным, как это происходит при фабрикации топлива для „быстрых“ реакторов. Начало эксплуатация ТВС-5 на Нововоронежской АЭС — это необходимый шаг по обоснованию производства такой конструкции в промышленном масштабе», — отметил старший вице-президент по научно-технической деятельности «ТВЭЛ» Александр Угрюмов.

Испытания на действующем энергоблоке позволят проверить эксплуатационные характеристики топлива в реальных условиях и подготовить переход к его промышленному производству.

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