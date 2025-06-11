БМЗ передал три магистральных грузовых тепловоза 2ТЭ25КМ ООО «БалтТрансСервис»Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
БМЗ передал три магистральных грузовых тепловоза 2ТЭ25КМ ООО «БалтТрансСервис» — одному из крупнейших операторов, специализирующихся на железнодорожных перевозках нефтеналивных грузов. Локомотивы отправились к месту эксплуатации в конце мая — начале июня 2025 года.
В 2025 году ООО «БалтТрансСервис» обновит локомотивный парк десятью тепловозами производства БМЗ. Три отправлены в первом полугодии, еще семь будут переданы заказчику осенью.
БалтТрансСервис уже использует в работе локомотивы серии 2ТЭ25КМ. В 2019 году компания приобрела 10 тепловозов, произведённых на Брянском машиностроительном заводе.
Тепловозы серии 2ТЭ25КМ выпускаются на БМЗ с 2014 года. Это грузовой магистральный тепловоз, собранный полностью из отечественных комплектующих.
Эксплуатанты отмечают надежность локомотивов, комфорт для работы локомотивных бригад, способность успешно работать в сложных климатических условиях. Локомотив отличает простота и удобство в обслуживании за счет легкодоступности и технологичности основных узлов.
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