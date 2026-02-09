Брянский машиностроительный завод передал компании «Северсталь», одному из крупнейших в России горнодобывающих и сталелитейных холдингов, два магистральных грузовых тепловоза 2ТЭ25КМ. Локомотивы приступили к работе на расположенном в Мурманской области Оленегорском горно-обогатительном комбинате («Олкон», входит в горнодобывающий дивизион ПАО «Северсталь»).

Контракт на поставку локомотивов был заключен в июне 2025 года. «Олкон» уже не первый год использует в работе локомотивы серии 2ТЭ25КМ. Грузовые магистральные тепловозы производства Брянского машиностроительного завода поставлялись на Оленегорский ГОК в 2021 и 2022 гг.

На Череповецком металлургическом комбинате, головном предприятии «Северстали», с 2021 года работают произведенные на БМЗ маневровые тепловозы ТЭМ18ДМ.

Локомотивы 2ТЭ25КМ выпускаются на БМЗ с 2014 года. Это грузовые магистральные тепловозы, полностью состоящие из отечественных узлов и агрегатов.

2ТЭ25КМ включен в реестр российской промышленной продукции Минпромторга России. Он оснащается дизельными двигателями мощностью 2×2650 кВт и способен перевозить составы весом до 6 400 тонн.

2ТЭ25КМ широко используются как на территории нашей страны, так и за рубежом. Локомотивы этой серии эксплуатируют «Российские железные дороги», «Кузбассразрезуголь», Сибирская угольная энергетическая компания, «БалтТрансСервис» и другие. Тепловозы 2ТЭ25КМ входят в локомотивные парки государственных и частных перевозчиков Монголии, Туркменистана, Казахстана и Узбекистана.

Эксплуатанты отмечают надежность локомотивов, комфорт для работы локомотивных бригад, способность успешно работать в сложных климатических условиях. Локомотив отличает простота и удобство в обслуживании за счет легкодоступности и технологичности основных узлов.