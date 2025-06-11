В ПОЭЗ «Ульяновск» запустили два новых предприятия

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В промышленно-особой экономической зоне «Ульяновск» начали работу сразу два новых предприятия, нацеленных на развитие промышленности и реализацию программы импортозамещения. Запуск объектов прокомментировали региональные власти, подчеркнув значимость этих шагов для экономики не только Ульяновской области, но и всего Поволжья.

Одним из новых резидентов стал УБК «Русская бумага», специализирующийся на выпуске санитарно-гигиенической продукции: бумажных полотенец, салфеток и туалетной бумаги. Общий объем инвестиций в проект превысил 1 миллиард рублей, а производственная мощность предприятия составляет 6 900 тонн продукции в год.

Другим масштабным проектом стал «РусЭкоЛит» — предприятие, занимающееся производством алюминиевых компонентов для отечественного автопрома. В числе основных партнёров компании — КамАЗ, ГАЗ, УАЗ, а также новые российские автомобильные производства, разворачивающиеся на площадках бывших зарубежных заводов, включая предприятия Volvo и Renault.

© mosaica.ru

По словам представителей компании, на первом этапе будет запущено массовое производство востребованных потребительских товаров. В перспективе планируется расширение ассортимента за счёт профессиональных серий, а также запуск линий по выпуску крафт-бумаги и коробочного картона. Продукция комбината будет поставляться не только в Ульяновскую область, но и в соседние регионы Приволжского федерального округа. Предприятие активно сотрудничает с местными поставщиками.

Стоит отметить, что запуск «РусЭкоЛита» стал логическим продолжением ранее приостановленного инвестпроекта «Интернэшнл Алюминиум Кастинг Ульяновск», от которого из-за санкционного давления отказался шведский инвестор. На текущем этапе новое производство разместилось в арендованном помещении, однако в планах — строительство собственного корпуса площадью 12 тысяч квадратных метров.

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реализация проектов проходит при активной поддержке региона. В частности, комбинат «Русская бумага» при содействии областного фонда получил льготный заём в размере 70 миллионов рублей от Федерального фонда развития промышленности. Это позволило своевременно закупить необходимое оборудование и запустить производственные линии в установленные сроки.

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