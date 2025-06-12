LADA Iskra получила максимальные 4 звезды в краш-тестах ARCAP

© www.lada.ru

Новая LADA Iskra успешно прошла жесткие испытания безопасности по методике ARCAP, получив максимальные 4 звезды. В ходе 84 тестов, включая фронтальный удар на скорости 64 км/ч, автомобиль продемонстрировал высокий уровень защиты пассажиров.

Тестировалась самая тяжелая модификация SW Cross с колесами 205/60 R16. Все системы безопасности сработали корректно: кузов эффективно поглотил энергию удара, подушки обеспечили защиту манекенов. Показатели датчиков соответствовали высокому («зеленому») или достаточному («желтому») уровню безопасности, сообщает пресс-служба Лада.

LADA Iskra не только выполнила российские нормативы, но и показала запас прочности при испытаниях, где энергия удара была на 35% выше стандартной.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈