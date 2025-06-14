Группа «ДиПОС» запустила новое производство решётчатого настила

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На Верхневолжском северном металлоцентре в Талицах Ивановской области запущено производство прессованного настила с зубом противоскольжения — это надёжное решение для объектов с повышенными требованиями к безопасности.

Новое оборудование позволяет увеличить объём производства прессованного настила, сократить сроки поставки, а также, отвечая требованиям рынка, изготавливать настил из полосы толщиной не только 2, но и 3 мм.

В прошлом году инвестиции в проект оценивались в 779 миллионов рублей.

Решётчатый настил представляет собой металлическую конструкцию повышенной прочности. Такой настил износоустойчив, его применяют в промышленности, архитектуре и благоустройстве территорий. Из решётчатого настила делают переходы, смотровые площадки и ограждения.

Прессованный настил с зубом обеспечивает улучшенное сцепление с поверхностью, снижая риск скольжения в условиях повышенной влажности, загрязнений или перепадов температуры.

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