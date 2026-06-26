Приёмочная комиссия подписала акт приёмки нового обстановочного судна проекта 3050.1А «Путейский-19».

Оно завершает серию из 13 судов этого проекта.

В ближайшее время судно пополнит флот ФГБУ «Канал имени Москвы», сообщает Росморречфлот.

Напомним, первые шесть судов проекта 3050.1 были заложены на Кингисеппском машиностроительном заводе в январе 2021 года.

Всего в рамках проекта будет построено 13 судов. Девять из них уже задействованы на внутренних водных путях для обслуживания навигационной обстановки.

Строительство ведётся на Кингисеппском машиностроительном заводе по заказу ФКУ «Речводпуть» в рамках федерального проекта «Внутренние водные пути» Государственной программы РФ «Развитие транспортной системы».

Суда проекта 3050.1А оборудованы новейшими системами управления судовой энергетической установкой, устройствами для обслуживания судоходной обстановки на внутренних водных путях, современными средствами связи и навигации.