Футбольный манеж «Рубин» им. Н.И.Сентябрева открыли в Казани

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Торжественное открытие футбольного манежа «Рубин» им. Н.И.Сентябрева состоялось 16 июня в Казани. Площадь манежа составляет 6,5 тыс. кв.м, а размер игрового поля — 109×51 м. В комплексе обустроены раздевалки, кабинет первой медицинской помощи и иные помещения. Манеж является частью Центр развития футбола, который состоит из зданий общежития, универсального спортивного комплекса и двух футбольных полей, сообщает пресс-служба раиса РТ.

В рамках открытия на базе Академии ФК «Рубин» прошел селекционный фестиваль, направленный на выявление юных футбольных талантов. Во время фестиваля для юных спортсменов были организованы комплексные тестовые задания, включающие оценку технических, тактических и физических навыков. По итогам фестиваля отобранные спортсмены получат возможность присоединиться к Академии клуба и пройти профессиональную подготовку под руководством высококвалифицированных тренеров.

Новый манеж носит имя Николая Ивановича Сентябрева — прославленного тренера футбольного клуба «Рубин» 50-70-х годов прошлого века. Президент правления ФК «Рубин» Марат Сафиуллин поблагодарил за поддержку реализации спортивного комплекса. «Благодаря вам тысячи мальчишек и девчонок в течение всего календарного года смогут заниматься футболом в самых комфортных условиях. Уверен, что именно здесь вырастут новые игроки нашей любимой футбольной команды „Рубин“ и сборной России», — отметил президент правления ФК «Рубин».

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https://www.rub...na-baze-rubina/

https://rais.ta...rt/10311119.htm

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