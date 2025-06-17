Промсорт-Тула расширяет ассортимент проката для ключевых отраслей промышленности

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Завод «Промсорт-Тула» начал выпуск новых видов стального проката. В первом квартале 2025 года предприятие освоило производство сортового проката из марок стали 30Х, 45Х, 35ХГСА, 20ХН3А и 30ХГСН2А. Наиболее сложными в производстве оказались марки 20ХН3А и 30ХГСН2А с 3,5% легирующих добавок.

Завод получил сертификат на производство стальной заготовки диаметром до 100 мм для судостроения. Также предприятие расширило ассортимент трубной заготовки для нефтегазовой отрасли, добавив стали марок ДБ, 36Г2С и 09Г2С. Была выпущена пробная партия проката для буровых штанг, сообщает пресс-служба Промсорт-Тула.

В прошлом году завод освоил 12 новых марок стали и 15 новых профилей. За первые три месяца 2025 года добавилось еще 63 новых вида продукции. Предприятие продолжает развивать производство проката для машиностроения, строительства и метизного производства.

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