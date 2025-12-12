Завод «Промсорт-Тула» начал выпускать новую высокопрочную арматуру. Теперь в их ассортименте появились стержни номинальным диаметром 20 мм классов прочности А800 и А1000. Эта продукция соответствует строгому современному ГОСТ 34028-2016.

При ее производстве на заводе сделали ставку на проверенные временем технологии. Здесь по-прежнему используют специальную кремнийсодержащую сталь (аналог марки 28С), следуя принципам старого, добротного советского и российского ГОСТ 10884-94. Этот подход неслучаен: такая сталь идеально подходит для арматуры, которую потом будут натягивать с помощью электронагрева при изготовлении железобетонных конструкций. Она надежно держит натяжение под нагрузкой, сообщили на производстве.

Новая арматура диаметром 20 мм предназначена для самых серьезных задач. Ее будут применять там, где требования к безопасности и надежности предельно высоки: при строительстве мостов, электростанций, гидротехнических сооружений и крупных путепроводов. Также она отлично подойдет для создания сложных и сильно нагруженных бетонных деталей.

Сейчас «Промсорт-Тула» уже может производить высокопрочную арматуру классов А800/А1000 в диапазоне диаметров от 10 до 20 мм. Новая позиция — 20 мм — в данный момент проходит завершающий этап испытаний для получения всех необходимых сертификатов.