В Забайкалье открыли новую амбулаторию для взрослых и детей

В Забайкалье открыли новую амбулаторию для взрослых и детейСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
В селе Новая Кука Читинского округа завершилось строительство современной амбулатории в рамках программы модернизации здравоохранения. Медицинское учреждение включает два автономных отделения — для взрослых и детей, каждое с собственной регистратурой и зоной ожидания.
В амбулатории оборудованы кабинеты терапевтов, педиатров, стоматолога, акушерки и фельдшера, а также процедурная, прививочная и дневной стационар. Особое внимание уделено инфекционной безопасности — созданы фильтр-боксы для приема пациентов с симптомами ОРВИ. Учреждение будет обслуживать более 5 тысяч жителей.
После получения лицензии новая амбулатория заменит старое приспособленное помещение. Строительство реализовано в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», направленного на улучшение доступности медицинской помощи в сельских районах, сообщает Минздрав России.
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