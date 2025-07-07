В Забайкалье открыли новую амбулаторию для взрослых и детей

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В селе Новая Кука Читинского округа завершилось строительство современной амбулатории в рамках программы модернизации здравоохранения. Медицинское учреждение включает два автономных отделения — для взрослых и детей, каждое с собственной регистратурой и зоной ожидания.

В амбулатории оборудованы кабинеты терапевтов, педиатров, стоматолога, акушерки и фельдшера, а также процедурная, прививочная и дневной стационар. Особое внимание уделено инфекционной безопасности — созданы фильтр-боксы для приема пациентов с симптомами ОРВИ. Учреждение будет обслуживать более 5 тысяч жителей.

После получения лицензии новая амбулатория заменит старое приспособленное помещение. Строительство реализовано в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», направленного на улучшение доступности медицинской помощи в сельских районах, сообщает Минздрав России.

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