В Удмуртии модернизировали производство колеровочных паст

© frprf.ru

Ижевская компания «Новый дом» запустила обновлённое производство колеровочных паст под брендом Palizh после завершения модернизации. Благодаря этому предприятие увеличит выпуск продукции на 16% - до 3,7 тыс. тонн в год.

Общий объём инвестиций в проект составил 265 млн рублей, из которых 185 млн рублей были предоставлены Фондом развития промышленности (ФРП) в рамках программы «Проекты развития».

© frprf.ru

Колеровочные пасты являются важным сырьевым компонентом при производстве лакокрасочных материалов и другой продукции. Предприятие выпускает как бытовые, так и промышленные пасты, которые используются в производстве автоэмалей, пенополиуретанов, наливных полов, искусственной кожи, обоев, линолеума и других материало, сообщает пресс-служба ФРП.

© frprf.ru

© frprf.ru «Благодаря займу Фонда развития промышленности мы приобрели новое оборудование, которое позволило применять усовершенствованные рецептуры. В результате наши пасты могут обеспечивать более интенсивное окрашивание при меньшем расходе материала. Кроме того, теперь мы можем производить всю палитру по любым цветовым каталогам, что отличает нас от большинства отечественных производителей», — отметила генеральный директор ООО «Новый дом» Елена Телицына.

Около трети продукции компания экспортирует в Азербайджан, Армению, Беларусь, Грузию, Казахстан, Монголию, ОАЭ, Узбекистан и другие страны. Производство полностью локализовано — для изготовления колеровочных паст используются исключительно российские материалы и сырьё. Одним из ключевых поставщиков является тамбовская компания «Пигмент», также получившая заём ФРП.

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